Бизнесмены РФ и Индии могут заключить около 100 соглашений после встречи во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Встреча представителей российского и индийского бизнеса в формате B2B ("business to business" - "бизнес для бизнеса") началась в понедельник во Владивостоке. По ее итогам может быть заключено 86 соглашений, сообщил ТАСС Даниил Половинка, заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"На этапе проработки мероприятия [рассматривалось] 86 возможных соглашений. Наверное, в течение месяца мы заключим первые шесть из них. Только для Приморского края это даст несколько новых проектов в сельском хозяйстве, туризме, лесопереработке", - сказал Половинка.

Он пояснил, что формат B2B позволяет представителям бизнеса двух стран пообщаться тет-а-тет, и при этом он предполагает быстрый обмен предложениями и контактами. "Как на быстрых свиданиях - люди перемещаются от стола к столу так, чтобы получить максимальное количество контактов", - добавил представитель АПИ.

Во встрече участвует более 200 российских и индийских компаний - примерно по 100 с каждой стороны. Они представляют такие направления бизнеса как горнорудная и алмазогранильная отрасли, нефтехимия, туризм, лесопереработка, энергетика, медицина и сельское хозяйство. Помимо региональных фирм, в мероприятии, которое продлится два дня, участвуют крупные российские компании и индийские корпорации.

V Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Ожидается, что главным гостем форума в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого пригласил президент России Владимир Путин. В преддверии форума во Владивосток прибыла делегация пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гойялом. Ей предстоит познакомиться с возможностями горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимиим, глубокой лесопереработки и туризма на Дальнем Востоке.