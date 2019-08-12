В правительстве Якутии заявили, что ЧП на шахте не повлияет на добычу руды

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Инцидент на шахте компании "Сарылах-Сурьма" в Оймяконском районе на северо-востоке Якутии, где погиб работник при обрушении горной породы, не повлияет на производственные планы по добыче золотосурьмяной руды. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном министерстве промышленности и геологии.

"На руднике АО "Сарылах-Сурьма", в блоке, в котором велась отбойка руды, произошел вывал с кровли. Будут проведены все необходимые мероприятия. Инцидент не окажет влияния на производственные планы компании", - рассказали в министерстве.

В воскресенье при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. В смене находилось 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Под завалами погиб человек.

Рудник "Сарылах" является уникальным и единственным на территории России месторождением сурьмы, его глубина достигает 800 м. Годовая производительность рудника составляет 50 тыс. т руды. Разработкой месторождения занимается компания АО "Сарылах-Сурьма", входящая в концерн "Геопромайнинг" (GPM Gold) и обеспечивающая России второе место по производству сурьмяной руды в мире.