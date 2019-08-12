Индия представила во Владивостоке крупнейшую в своей истории делегацию инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Делегация Республики Индия, которая приехала во Владивосток, является крупнейшей из когда-либо выезжавших в другую страну индийских бизнес-делегаций, заявил на пленарном заседании "Российское индийское сотрудничество на Дальнем Востоке" министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

"С нами приехали главные министры самых крупных штатов в Индии. Это крупнейшая делегация, которую мы когда-либо отправляли в другую страну. Это отражает ту важность, которую мы придаем нашему сотрудничеству", - сказал Гоял, поблагодарив полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева за то, что на день индийского инвестора во Владивосток приглашены губернаторы дальневосточных регионов.

Он добавил, что предприниматели и главы индийских штатов уже обозначили сферы, где возможно сотрудничество, и наметили возможности для его развития.

"Это такая сфера как переработка сырья. Таким образом продукция, которая создается в регионах Дальнего Востока, может попасть в Индию и другие регионы мира. Мы планируем, что будет создана прочная связь между индийскими и российскими компаниями. Во время визита генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова в июле этого года, его агентство предоставило полезную информацию о потенциале сотрудничества индийских компаний с Дальним Востоком", - сказал министр.

Всего во встрече участвует более 200 российских и индийских компаний. Они представляют такие направления бизнеса как горнорудная и алмазогранильная отрасли, нефтехимия, туризм, лесопереработка, энергетика, медицина и сельское хозяйство. Помимо региональных фирм, в мероприятии, которое продлится два дня, участвуют крупные российские компании и индийские корпорации.