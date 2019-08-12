"Глобальная энергия" проведет сессию на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" примет участие в 24-м Всемирном энергетическом конгрессе, который состоится 9-12 сентября в Абу-Даби. "Глобальная энергия" проведет собственную сессию, делегирует своих экспертов для участия в ключевых сессиях конгресса, представит собственный стенд, а также организует специальную энергетическую викторину, сообщили в понедельник в пресс-службе ассоциации.

Главная тема форума 2019 года - "Энергия для процветания". Конгресс в Абу-Даби соберет на одной площадке ведущих лидеров мировой энергетики, представителей власти, бизнеса и научных деятелей для обсуждения наиболее важных тенденций индустрии. Ожидается, что в форуме примут участие 250 спикеров, 4 тыс. делегатов, 500 генеральных директоров, более 50 министров, а общее число посетителей достигнет 15 тыс. человек.

"Безусловно, участие в одном из самых значимых съездов основных игроков мировой энергетической сферы является значимым событием для ассоциации "Глобальная энергия". Уверен, что наши эксперты сформируют интересную повестку для обсуждения, внесут свой существенный вклад в выработку совместных решений по глобальным задачам развития отрасли и поспособствуют лучшему пониманию тенденций современного ландшафта мировой энергетики", - прокомментировал предстоящее участие "Глобальной энергии" в конгрессе руководитель компании Александр Игнатов, слова которого приводит пресс-служба.

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций ТЭК. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли. Следующий, 25-й, конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Совместная работа ассоциации "Глобальная энергия" с организатором Всемирного энергетического конгресса - Мировым энергетическим советом (МИРЭС) началась в 2018 году. Признавая важность международного сотрудничества, стороны провели ряд переговоров по вопросам развития взаимовыгодного партнерства в целях устойчивого развития энергетики.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.