На авиазаводе в Улан-Удэ создадут логистический комплекс по инвестиционному проекту

УЛАН-УДЭ, 12 августа. /ТАСС/. Современный логистический комплекс стоимостью более 1,5 млрд рублей построят к 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") в рамках реализации инвестиционного проекта. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе предприятия.

"На Улан-Удэнском авиационном заводе началось возведение современного логистического комплекса, это необходимое условие для цифровизации складского хозяйства. На строительной площадке уже выполнены работы по устройству фундаментов, завершается монтаж наружных инженерных сетей, начат монтаж металлических конструкций каркаса здания. Срок завершения строительно-монтажных работ - третий квартал 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

Комплекс объединит в себе все складское хозяйство управления закупок, склады инструментального завода, а также цехи экспедиции и контрольно-испытательный. Здесь же разместятся офисные помещения для специалистов по закупкам. "Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей", - пояснил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Ввода в эксплуатацию логистического центра позволит снизить объемы тяжелого ручного труда, будет обеспечено хранение материалов в помещениях, соответствующих всем современным нормам, отметили на предприятии.

Ранее сообщалось, что У-УАЗ реализует в 2019 году очередной этап технического перевооружения на сумму более 8 млрд рублей. Новые технологии уже позволили начать производство легкого многоцелевого цифрового вертолета Ка-226Т. Техническое перевооружение завода длится с 2010 года, среди инвестиционных проектов - проекты по повышению экологичности производства: модернизация очистных сооружений, строительство новых окрасочного и логистического корпусов. На заводе проводится цифровизация технологий на всех этапах производства, закупаются современные станки с числовым программным управлением, функцией 3D-моделирования, это позволяет сократить цикл изготовления изделий.

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России", специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). На базе У-УАЗ в настоящее время создается промышленный технопарк, где разместится производство легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" (ТВС-2-ДТС) и нового легкого многоцелевого вертолета VRT500. В будущем на У-УАЗ с учетом технопарка дополнительно будет создано более 2 тыс. рабочих мест.