МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Оксана Смирнова-Крелль назначена вице-президентом Сбербанка по технологическому развитию банковских продуктов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Оксана Смирнова-Крелль будет отвечать за внедрение инженерных продуктов совместно с департаментами IТ функциональных блоков, руководить коммуникационной функцией блока, а также Управлением ресурсного планирования и Управлением внедрения и реализации стратегии блока "Технологии", - отмечается в сообщении.

Как отметил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский, Смирнова-Крелль будет отвечать за обеспечение единых подходов во взаимодействии инженерных подразделений и IТ функциональных блоков Сбербанка.

Оксана Смирнова-Крелль работала с информационными технологиями в банковской сфере в таких кредитных организациях, как "Связной Банк", "Банк Москвы", а с 2016 года возглавляла информационно-технологический блок в "МТС-Банке".