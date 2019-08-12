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Австралия создает фонд для поддержки цифровых решений и инноваций в сфере энергетики

Капитал фонда составит $2 млн

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по энергоресурсам Австралии (NERA) объявило о создании фонда в $2 млн для поддержки инноваций и технологических инициатив в области энергетики, сообщает издание Energy Magazine.

"NERA, прежде всего, нацелено на сотрудничество с компаниями, разрабатывающими решения в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволят повысить эффективность и безопасность энергетического сектора Австралии", - отметила генеральный директор агентства Миранда Тейлор.

Участие в конкурсе открыто для всех компаний, отвечающим таким критериям отбора, как наличие инновационного подхода, разработанное коммерческое предложение и установленные сроки практической реализации проекта, подкрепленные расчетами.

В качестве приоритетных направлений развития агентство также выделило модели дистанционного управления электростанциями, водородные технологии и решения в области робототехники.

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