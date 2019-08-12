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Суд после апелляции "Трансойла" отменил рассмотрение банкротства Антипинского НПЗ

Завод подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом 18 мая
Нефтехранилище на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе Сергей Медведев/ТАСС
Описание
Нефтехранилище на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе
© Сергей Медведев/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Трансойл" и отменил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода, говорится в резолютивной части постановления суда, опубликованной в электронной картотеке арбитражных дел.

"Определение Арбитражного суда Тюменской области от 21 мая 2019 года по делу № А70-8365/2019 отменить. Оставить заявление акционерного общества "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" о признании его несостоятельным (банкротом) без рассмотрения", - говорится в документе. Постановление вступает в законную силу с 8 августа и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение месяца.

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Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Арбитраж Тюменской области принял иск к рассмотрению 21 мая.

Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

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