Суд после апелляции "Трансойла" отменил рассмотрение банкротства Антипинского НПЗ

ТАСС, 12 августа. Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Трансойл" и отменил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода, говорится в резолютивной части постановления суда, опубликованной в электронной картотеке арбитражных дел.

"Определение Арбитражного суда Тюменской области от 21 мая 2019 года по делу № А70-8365/2019 отменить. Оставить заявление акционерного общества "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" о признании его несостоятельным (банкротом) без рассмотрения", - говорится в документе. Постановление вступает в законную силу с 8 августа и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение месяца.