Резидент ОЭЗ Москвы начнет производить обновленное поисковое устройство "Талеж"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компания "Гудвин", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", осенью этого года приступит к производству новой версии уникального беспроводного переговорно-поискового устройства "Талеж", относящегося к категории взрывозащищенных. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Устройство "Талеж" уникально в своем роде и не имеет аналогов, оно работает в составе интегрированной системы радиосвязи, охраны труда и эко-мониторинга "Гудвин-Нева". Новая версия удовлетворит требования предприятий с особыми условиями безопасности производства. Это заводы по нефтедобыче и переработке, выпуску минеральных удобрений, энергетическому машиностроению, металлургии и производству строительных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обновленной версии добавится функция видеофиксации событий и контроль использования средств индивидуальной защиты (спецодежды, касок, противогазов, защитных очков и др.). Производство начнется в ноябре 2019 года. Планируемый объем составит 2 тыс. штук ежегодно.

"Компания "Гудвин" работает в "Технополисе "Москва" в Печатниках с 2014 года, в этом году предприятие получило статус резидента особой экономической зоны. Преференции и льготы, которые город предоставляет "Гудвину" как резиденту, позволяют сэкономить значительные средства и перенаправить их на проведение научно-исследовательских работ", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По его словам, компания уже реализовала свыше 500 проектов в области связи, а до 2022 года предприятие инвестирует в развитие производства и новые раработки 75 млн рублей.