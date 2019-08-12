Комплекс по производству мясной продукции построят на западе Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект строительства комплекса по производству мясной продукции, состоящего из трех блоков, а также отдельно стоящей котельной и очистных сооружений, сообщили в понедельник в пресс-службе учреждения.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: "Комплекс по производству продуктов питания из мяса" по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3, стр. 6, район Ново-Переделкино, Западный административный округ города Москвы. В составе мясокомбината будут размещены административные, производственные, складские, инженерные и вспомогательные помещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на первом этаже производственного блока будут размещены помещения для хранения сырья и обвалки красного мяса, а также буферные зоны и охлаждаемые помещения с отдельным местом выгрузки. Второй и третий этажи будут предназначены для размещения производственных и технологических линий. Также на втором, третьем и четвертом этажах расположатся помещения научно-исследовательского центра. Складская часть будет состоять из восьми холодильных камер, предназначенных для временного хранения готовой продукции, зоны экспедиции, помещения зарядной и обслуживания поломоечных машин.

"Выставочный зал готовой продукции комплекса по производству мясной продукции будет включать в себя административные помещения для сотрудников, выставочную часть, оборудованную витринами, а также зон для подготовки и проведения расширенных дегустаций. Кроме того, в рамках проекта предполагается устройство открытых плоскостных автостоянок, площадок для разгрузки транспорта, установка малых архитектурных форм, а также разбивка газонов и высадка зеленых насаждений", - поясняется в сообщении.