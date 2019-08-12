На Каспийском экономическом форуме обсудили работу России и Туркмении в сфере инноваций

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Презентация проектов Россотрудничества и фонда "Сколково" по развитию инновационного потенциала Туркмении состоялась на первом Каспийском экономическом форуме. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"В рамках первого Каспийского экономического форума, проходящего с 10 по 12 августа на территории туристической зоны Туркменистана "Аваза", была презентована Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года, а также возможные механизмы и основные проекты Россотрудничества и фонда "Сколково", которые являются заказчиком-координатором и оператором программы, для развития инновационного потенциала Туркменистана", - рассказали в агентстве.

Во встрече приняли участие представители Россотрудничества, фонда "Сколково", министерств и ведомств Туркмении.

Следующая встреча по тематике двустороннего инновационного сотрудничества может состояться в конце третьего квартала этого года, информировали в Россотрудничестве.