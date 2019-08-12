Развожаев попросил Путина создать программу строительства жилья в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. Об этом речь зашла в ходе рабочей встречи, которая состоялась в понедельник.

"Один важный проблемный вопрос, который хотел бы поднять, Владимир Владимирович, - это, конечно же, жилье, - сказал врио главы Севастополя. - Здесь я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем". Он уточнил, что для того, чтобы выровнять ситуацию и построить 270 тысяч квадратных метров, необходимо порядка 12,2 миллиарда рублей. "Конечно, не за один год, мы просто и расходовать столько не сможем", - добавил Развожаев.

Чиновник отметил, что в Севастополе строится огромное количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детских садиков. Однако, по его словам, приезжающим на работу специалистам негде жить. "Сейчас у нас по тем объектам, которые будут вводиться в ближайшее время, уже прогнозируемый дефицит - около 2670 специалистов, - сказал Развожаев. - И, конечно же, наши специалисты, севастопольцы, которые всегда жили в городе, работали в социальной сфере и которые не могли пользоваться в течение длительного времени теми жилищными программами, которые были в Российской Федерации - на сегодняшний момент это порядка 2 200 специалистов, - должны улучшить свои жилищные условия".

По оценке врио губернатора, если в год выделять по 2-3 млрд рублей, программу можно будет реализовать до 2024 года.

Ситуация непростая

Развожаев также доложил Путину о первых результатах своей работы на посту врио губернатора Севастополя. По его словам, "ситуация непростая". В частности, он отметил проблемы с подрядчиками на стройках и с качеством выполненных работ. Что касается ситуации с социально-экономическим развитием, то, по оценке чиновника, "она в целом достаточно оптимистичная по основным показателям". По его данным, ВРП демонстрирует стабильный рост, равно как и объем частных инвестиций. При этом по объему государственных капиталовложений в 2018 году был зафиксирован определенный провал, что было связано с несостоявшимися конкурсами на строительство объектов.

"По заработной плате в бюджетной сфере сейчас указ 2012 года выполняется - и по врачам, и по остальным категориям, - заверил собеседник Путина. - Но есть и сложности, потому что не всегда это на чистую ставку деньги. Сейчас с этим тоже будем разбираться, будем стремиться, конечно, чтобы это была полноценная средняя зарплата по экономике, 200%, исходя из одной полноценной ставки". Он также отметил, что безработица в Севастополе очень низкая - 0,3%. Развожаев особо отметил, что в регионе, напротив, растет количество высококвалифицированных ставок, которые надо замещать за счет приглашенных специалистов.

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