Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ВВП России во втором квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата.

Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит.

Таким образом, оценка динамики ВВП от Росстата оказалась выше ранее опубликованной оценки Минэкономразвития. По подсчетам министерства, за апрель - июнь этого года ВВП РФ вырос на 0,8%.

Основными драйверами роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), говорится в материалах ведомства, представленных журналистам на брифинге в Росстате. При этом, как показывают данные службы, отрицательная динамика наблюдалась в сфере оптовой торговли (-3,2%), что могло стать сдерживающим фактором роста.

Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.

На брифинге Росстат также огласил оценку роста ВВП России в январе - июне 2019 года, он составил 0,7% в годовом выражении. Такая же оценка роста экономики России за первое полугодие ранее была представлена в докладе Минэкономразвития.

Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.

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