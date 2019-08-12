Власти Северной Осетии рассчитывают на увеличение финансирования по проекту "Чистая вода"

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Республики Северная Осетия - Алания ведут переговоры с Минстроем России об увеличении финансирования работ по обеспечению населения качественной питьевой водой. Эта работа позволит сделать скачок в развитии систем водоснабжения, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Ведутся переговоры с Министерством строительства и ЖКХ РФ об увеличении уровня финансирования [мероприятий в рамках проекта "Чистая вода"]. Надеемся на положительный ответ федерального центра. В таком случае мы получим возможность произвести качественный скачок в работе систем водоснабжения республики", - цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майрана Тамаева.

В настоящее время в республике готовят проектно-сметную документацию на водопровод от Лаца до Гусаринского месторождения, реконструкцию Орджоникидзевского месторождения подземных вод, Тарских групповых водопроводов, замену сетей станицы Змейская, городов Алагира и Дигоры. Согласно результатам мониторинга водопроводных сетей, на модернизацию системы водоснабжения республике необходимо более 10 млрд рублей.

Протяженность трубопроводов в Северной Осетии составляет около 4 тыс. км, износ сетей и оборудования в республике составляет порядка 75%. В настоящий момент около 14% населения Северной Осетии не обеспечены качественной питьевой водой, в рамках проекта "Чистая вода" регион получит около 300 млн рублей на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой.

Нацпроект "Экология" включает в себя 11 федеральных проектов, задача по обеспечению населения качественной питьевой водой поставлена в рамках проекта "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).