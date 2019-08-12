Продажи новых грузовиков в России в июле выросли на 2,3%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос в июле 2019 года до 6,6 тыс. штук, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

"В июле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,6 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем в июле 2018 года.", - говорится в сообщении агентства.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему является "КамАЗ", на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема продаж - 2,2 тыс. автомобилей (+16% к июлю 2018 года). На втором месте располагается "Группа ГАЗ" - 726 штук (+7,1%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo - 476 автомобиль (- 20,1%). На четвертой позиции рейтинга германский MAN - 465 штук (+19,5%). Пятерку лидеров замыкает шведская Scania - 404 экземпляра (-11,6%).

По итогам семи месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 42,3 тыс. единиц, снизившись на 4,6%.