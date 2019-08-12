"Россети Центра" и "Россети ЦиП" в 2019 году направят на цифровизацию более 6 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу "Россети") в первом полугодии 2019 года направили на цифровизацию электросетевого хозяйства 1,07 млрд рублей из общего объема инвестиций в 11,83 млрд рублей. Инвестиции в цифровизацию по итогам 2019 года могут составить 6,3 млрд рублей, а объем финансирования инвестпрограмм - 31,36 млрд рублей, говорится в сообщении компаний.

Так, в первом полугодии "Россети" ввели цифровую подстанцию "Никольское" в Белгороде. Компании провела техвоооружение подстанции "Кольчугино" и реконструкцию линии "Донская" в Липецкой области.

Реализация еще двух пилотных проектов "Цифровая подстанция" идет на подстанциях "Аэропорт" в Удмуртской Республике и "Спутник" в Воронежской области. Мероприятия цифровой трансформации будут реализованы и на подстанции "Козино" в Смоленской области.

"Концепция цифровой трансформации обеспечивает качественно новые эффекты от модернизация электросетевого комплекса 20 регионов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" на обозримую перспективу. Ее реализация позволит не только решать на принципиально ином уровне задачи, связанные с операционной деятельностью, снижением издержек, повышением эффективности оперативно-технического управления, но и обеспечит существенное повышение надежности и качества электроснабжения потребителей", - отметил генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях: "Россети Центр", "Россети Сибирь" и "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

"Россети Центра" и "Россети Центра и Приволжья" ведут бизнес на территории 20 регионов России.