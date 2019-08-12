WSJ: телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom близки к повторному слиянию

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom находятся на финальных стадиях подготовки к повторному слиянию. Об этом со ссылкой на источники сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, компании обсуждают условия, на которых произойдет обмен акциями в случае слияния. Так, по информации источников газеты, предполагается, что на каждую акцию Viacom придется 59-60% акции CBS Corp. Как отмечает издание, в случае, если сделка состоится, объединенный медиахолдинг будет включать в себя такие компании, как MTV, Nickelodeon, кино- и телестудию Paramount, а также обзаведется сетью вещания CBS.

Владельцы компании National Amusements, контролирующие почти 80% акционерного капитала CBS Corp и Viacom, ранее настаивали на их слиянии. Viacom и CBS Corp ранее являлись одной компанией, но после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами.