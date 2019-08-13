Британская компания будет участвовать в продвижении рома Santiago de Cuba на мировом рынке

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Представители британского производителя алкоголя премиум-класса Diageo и компании по производству кубинского рома Cuba Ron подписали в понедельник соглашение о создании совместного предприятия, которое будет обладать правами на глобальное распространение бренда рома Santiago de Cuba.

"По общемировым показателям потребление рома сегодня имеет умеренный рост. В частности, в Европе за последний год он составил 16%. Мы готовы использовать эту возможность для продвижения кубинского рома в мире", - заявил президент новой компании Лукас Сесарано на церемонии ее учреждения, которая состоялась в гаванском отеле Nacional.

Он отметил, что были приняты все необходимые меры, чтобы избежать санкций, которые были наложены на Кубу со стороны США, и сказал, что предприятие "не будет работать ни с одной компанией в группе Diageo, которая работает или зарегистрирована в США".

Ром Santiago de Cuba, который производится на востоке острова, является вторым по объемам производства кубинским ромом премиум-класса после Havana Club.

Британская Diageo была образована в 1997 году путем слияния Guinness Grand Metropolitan и Guinness. Основными торговыми марками компании являются виски Johnnie Walker, Crown Royal, JB, Buchanan"s, Windsor, The Singleton, Bulleit, Bell"s, водки Smirnoff, Croc и Ketel One, а также бренды Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness. Продукция Diageo представлена в 180 странах.