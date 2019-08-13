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Британская компания будет участвовать в продвижении рома Santiago de Cuba на мировом рынке

Президент созданного совместного предприятия заявил, что были приняты все необходимые меры, чтобы избежать санкций, которые были наложены на Кубу со стороны США

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Представители британского производителя алкоголя премиум-класса Diageo и компании по производству кубинского рома Cuba Ron подписали в понедельник соглашение о создании совместного предприятия, которое будет обладать правами на глобальное распространение бренда рома Santiago de Cuba.

"По общемировым показателям потребление рома сегодня имеет умеренный рост. В частности, в Европе за последний год он составил 16%. Мы готовы использовать эту возможность для продвижения кубинского рома в мире", - заявил президент новой компании Лукас Сесарано на церемонии ее учреждения, которая состоялась в гаванском отеле Nacional.

Он отметил, что были приняты все необходимые меры, чтобы избежать санкций, которые были наложены на Кубу со стороны США, и сказал, что предприятие "не будет работать ни с одной компанией в группе Diageo, которая работает или зарегистрирована в США".

Ром Santiago de Cuba, который производится на востоке острова, является вторым по объемам производства кубинским ромом премиум-класса после Havana Club.

Британская Diageo была образована в 1997 году путем слияния Guinness Grand Metropolitan и Guinness. Основными торговыми марками компании являются виски Johnnie Walker, Crown Royal, JB, Buchanan"s, Windsor, The Singleton, Bulleit, Bell"s, водки Smirnoff, Croc и Ketel One, а также бренды Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness. Продукция Diageo представлена в 180 странах.

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