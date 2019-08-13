"Ъ": тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию. Тарифная реформа повлечет за собой дополнительные расходы в 369 млрд рублей, пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на оценку Минэкономразвития.

Для оценки эффективности введения новых тарифов компании - потребители электроэнергии обратились к первому вице-премьеру РФ Антону Силуанову. По его поручению МЭР провело оценку, из которой следует, что введение платы за резерв мощности, на чем настаивают "Россети" и Минэнерго, окажет негативное влияние на темпы роста экономики, а совокупные потери могут достичь 686 млрд рублей.

Согласно проекту, к 2024 году потребители должны перейти на полную оплату зарезервированной за ними, но простаивающей трансформаторной мощности, либо отказаться от нее. Кроме того, "Россети" в рамках этой реформы предлагают повысить тариф для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям, - в два раза за семь лет. Объем простаивающих сетевых мощностей в 2019 году Минэнерго оценивает в 101 ГВт (65%).

Даже если бизнес будет быстро отказываться от этих излишков, плата для потребителей, по оценке МЭР, вырастет на 221 млрд рублей. до 2024 года. Если же переход будет медленнее (год для 80% потребителей и два года - для остальных), плата увеличится на 394 млрд рублей. Для описания эффекта от дифференциации единого тарифа ФСК МЭР пользуется оценкой Минэнерго - совокупная нагрузка на бизнес вырастет на 45 млрд рублей за 2020-2024 годы. В целом обе меры, по оценке МЭР, увеличат тарифную нагрузку на бизнес в базовом сценарии на 369 млрд рублей, или 79 млрд рублей в год. Совокупный объем платежей энергорынка в 2019 году достигает 2,59 трлн рублей.

В базовом прогнозе эти меры замедлят рост ВВП на 0,083% к 2024 году, в наихудшем - на 0,095%. Объем производства в энергоемких отраслях снизится на 0,137-0,145% (в негативном сценарии - на 0,157-0,166%). Совокупные потери экономики в 2020-2024 годах составят 577 млрд руб. (в ценах 2019 года) в базовом и 686 млрд рублей в негативном варианте. Инвестиции промышленности могут сократиться на 0,16% и 0,18% соответственно к 2024 году.

В конечную стоимость электроэнергии для потребителей входит несколько составляющих, в том числе генерация, передача электроэнергии по сетям, сбытовая надбавка. Доля сетевой составляющей в тарифе на электроэнергию составляет до 60% от конечной цены киловатта.