"Известия": ретейлеры предложили новый способ легализовать интернет-продажи алкоголя

ТАСС, 13 августа. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала новые предложения по легализации продажи алкоголя в интернете. Предлагается фиксировать информацию о времени и месте продажи с помощью онлайн-касс. Об этом пишет газета "Известия" , ссылаясь на письмо президента АКИТ Артема Соколова, обращенное к главе кабмина Дмитрию Медведеву.

Как считают разработчики инициативы, эта система позволит ограничить ночную продажу алкоголя и продажу несовершеннолетним. При этом опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что у покупателей будет возможность договариваться с курьерами один на один.

В июне вступили в силу поправки в закон, разрешающие использовать облачные кассы онлайн-магазинам. Теперь курьеры смогут формировать чеки онлайн и не обязаны выдавать его в бумажной форме. Вместо привычного чека достаточно QR-кода, который считывается электронным устройством клиента.

В АКИТ уверены, что онлайн-чеки позволят зафиксировать фактический момент передачи товара, место и время расчета. Однако, как считает председатель правления общественной ассоциации "Здоровые регионы" Алексей Шабашов, сотрудников интернет-магазинов не получится контролировать, в онлайн-чеке курьеры могут указать любые данные. Эксперт отметил, что в магазине продавец работает публично, а это значит, что продавать спиртное детям ему могут помешать даже другие покупатели.