Арбитражный суд Москвы запустил процедуру банкротства IT-компании "Техносерв АС"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение в отношении крупной IT-компании "Техносерв АС". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявителем выступает ООО "Управляющая компания "Сибэнергомаш". Третьим лицом выступает САУ СРО "Дело".

"Суд запустил начальную процедуру банкротства - наблюдение", - сказали в пресс-службе "Техносерв АС".

По данным арбитражного суда Москвы, заявление о признании должника банкротом было принято в конце февраля 2019 года. Сумма исковых требований составляет порядка 2 млрд рублей.

В июле 2019 года газета "Ведомости" сообщала, что Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора "Группы Техносерв". Еще 49,99% акций "Техносерва", принадлежащих Ананьеву, с лета 2018 года находятся в залоге у банка ВТБ. В декабре 2018 года банк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права распоряжения этой долей, - сообщало издание, - среди них - право голосовать долей, продавать ее или передавать. Таким образом, Ананьев потерял фактический и формальный контроль над "Техносервом", отмечала газета.

"Техносерв" - крупнейший российский системный интегратор, основан в 1992 году. До 2018 года компанией владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. После санации принадлежавшего им Промсвязьбанка Ананьевы объявили о разделе активов - 100% "Техносерва" тогда достались Алексею Ананьеву.