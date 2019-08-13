ВЭБ.РФ рассматривает более 100 проектов в сфере городской экономики

ГОРКИ, 13 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" рассматривает порядка 109 проектов в 45 российских городах в сфере градостроительства и развития городской среды, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы сейчас смотрим на различные сегменты городской экономики - что каждый может привнести. Мы определили сейчас 100 городов, 100 крупнейших городов Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Это не значит, что мы не занимаемся проектами в этих городах… Мы договорились, что отдельный трек - это обучение городских команд, тех, кто управляет городской экономикой. И отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из этой сотни", сказал он.

По словам Шувалова, эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах. "А это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства", - отметил Шувалов. Он подчеркнул, что госкорпорация использует все инструменты, которые есть в каждой из организаций развития, в том числе лизинговые схемы.

Также Шувалов сообщил, что наблюдательный совет ВЭБ.РФ на ближайшем заседании рассмотрит ряд крупных сделок. "Мы подготовили несколько крупных сделок. В ближайшие дни проведем под Вашим руководством наблюдательный совет. Это будут интересные сделки", - доложил Шувалов Медведеву.