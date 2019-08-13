"Мосэнерго" ожидает роста спроса на теплоэнергию из-за программы реновации

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Мосэнерго" оценивает возможный рост спроса на тепловую энергию в Москве из-за программы реновации на 0,5% в год, сообщил в ходе телефонной конференции директор по развитию компании Сергей Захрямин.

"Хотя и увеличивается энергоэффективность домов, но при этом, как мы видим, по факту площади нового строительства примерно в три раза превышают площадь сносимого жилья. Да, действительно, мы ожидаем прирост тепловой нагрузки, но при этом понимаем, что это частично компенсируется в целом по энергосистеме повышением энергоэффективности. С точки зрения наших внутренних прогнозов, то мы достаточно консервативны здесь и оцениваем возможный рост спроса порядка 0,5% в год", - сказал он.

При этом Захрямин уточнил, что прирост тепловой нагрузки может составить и большее значение.

"Мы понимаем, что в текущий момент наши тепловые мощности не полностью загружены. Есть потенциал по загрузке и соответственно повышения эффективности тепловой генерации, так и увеличения маржинальной прибыли за счет объемов", - отметил директор по развитию "Мосэнерго".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв.м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого.

"Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,4 тыс. Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" в 2018 году составил 82,3 млн Гкал, что на 3,6% больше аналогичного показателя 2017 года (79,5 млн Гкал).