ЦБ рассматривает возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) россиян, который рассчитывается бюро кредитных историй (БКИ), на данный момент ЦБ собрал мнения участников рынка, сообщили в пресс-службе ЦБ.

В настоящее время каждое БКИ самостоятельно разрабатывает механизм кредитного рейтинга. Его точная формула не публикуется, но включает в себя количество и объемы взятых кредитов, наличие просрочек и прочую подобную информацию.

"Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций "Развитие индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории", где поднял вопросы необходимости реализации унифицированного рейтинга, механизма его реализации, связанных с каждым вариантом реализации плюсов, минусов, возможностей и рисков. На данный момент получены мнения рынка, формируется позиция Банка России", - говорится в сообщении.

Доклад был опубликован 26 июня. К обсуждению предлагались два варианта унификации системы оценки кредитного рейтинга: разработка Банком России единой методологии для подсчета показателя и сохранение собственных методик бюро при установлении Центробанком основных параметров рейтинга.

По словам генерального директора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, на встрече представителей БКИ с ЦБ, прошедшей на прошлой неделе был выбран подход, про котором каждый разработчик рейтинга может применять собственную методологию его построения, а для того, чтобы индивидуальные рейтинги от разных поставщиков можно было сопоставлять, планируется разработать некую единую шкалу рейтингов.

Единый механизм расчета рейтинга, в отличии от шкалы, по мнению Лагуткина, приведет к снижению конкуренции и качества услуг. "Все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчёт индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков. В результате банки перестанут ориентироваться на этот рейтинг при принятии кредитных решений", - пояснил он.

В свою очередь, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков также отметил, что создание единой методики расчета ИКР "не только не целесообразно, но и в принципе невозможно", так как в базах разных БКИ содержится различная информация. "Однако унифицировать некоторые элементы ИКР не только возможно, но и нужно. Имеется в виду, например, создание единообразной шкалы индивидуального кредитного рейтинга для всех БКИ. Это обеспечило бы рейтингу прозрачность, и помогло бы лучшему пониманию его гражданами", - сказал Волков.

Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович заявил, что поддерживает инициативу включения индивидуального скорингового балла в кредитную историю. По его словам, ОКБ уже сейчас выдает гражданам скоринговый балл вместе с кредитным отчетом, это облегчает для граждан восприятие сложных финансовых отчетов, помогает оценить "качество" кредитной истории и вероятность получения нового кредита.