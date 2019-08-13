Полпред президента в СКФО предложил проложить железную дорогу Минводы - Адлер

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников предложил РЖД проложить железную дорогу Минводы - Адлер.

"Я предложил РЖД сделать не только автомобильную, но и железную дорогу, чтобы "Ласточка" от аэропорта Сочи ехала в "Розу Хутор" (Краснодарский край), Архыз (Карачаево-Черкесия) и дальше на Минводы (Ставропольский край). Это стратегически очень грамотно. Необходимо в ближайшее время проработать этот вопрос с научным подразделением компании для просчета экономики возможного будущего проекта", - сказал Матовников во вторник на встрече с молодежью.

При этом он напомнил, что идея строительства автомобильной дороги возникла давно, но пока не реализована. "Идею строительства автодороги Черкесск - Адлер придумал не я, но я ее продвигаю. Президент [России Владимир Путин] в курсе, я ему докладывал, эта работа шла с 2012 года. Кстати, сейчас в Карачаево-Черкесии реализуется инвестиционный проект по созданию всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Кислые источники" со сроком до 2022 года", - добавил полпред.

Он отметил, что в соответствии с проектом автодорога достигнет Дамхурца, откуда до Черного моря останется участок в 111 км: от Дамхурца до Красной Поляны - 60 км и далее до Адлера 51. По его мнению, при реализации строительства будут определенные сложности, но их можно решить. "Единственное, есть проблема, что это территория биосферного заповедника. Сейчас идет проработка этого вопроса в профильных министерствах", - сказал Матовников.

Ранее сообщалось, что Росавтодор рассматривает два варианта будущей трассы от Кавминвод на побережье: по маршрутам Кисловодск - Адлер и Черкесск - Адлер.