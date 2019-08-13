Росреестр исключил ошибочные данные о 124 млн га лесных участков за два года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Статистическая площадь лесных участков в России из-за приведения в порядок статданных уменьшилась на 124 млн га после принятия закона об устранении противоречий в государственных реестрах - так называемого закона о "лесной амнистии" в августе 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба Росреестра.

"При проведении учетно-регистрационных действий, работ по повышению качества данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также устранении пересечений границ лесных участков с границами других лесных участков, земельных участков других категорий земель и исправлении технических ошибок в сведениях ЕГРН площадь лесных участков уменьшена на 124 млн га", - говорится в сообщении. В частности, после принятия закона о "лесной амнистии" к 1 июля 2019 года в результате устранения пересечений границ лесных участков с границами земельных участков других категорий земель в сведениях ЕГРН площадь лесных участков уменьшена на 26 тыс. га.

В ведомстве добавили, что, по состоянию на 30 июня 2019 года, выявлено 67 тыс. случаев применения закона о "лесной амнистии". Уточняется, что из ЕГРН исключены дублирующие сведения о 40,5 тыс. лесных участков. Также в сведениях ЕГРН о 4,3 тыс. лесных участках были исправлены реестровые ошибки - устранены пересечения их границ. Наибольшее количество дублирующих сведений о лесных участках исключено из ЕГРН в Кабардино-Балкарской Республике (26,6 тыс.), Республике Мордовия (3,6 тыс.), Ямало-Ненецком АО (2,2 тыс.), Иркутской области (1,5 тыс.).

По данным Федерального агентства лесного хозяйства России (Рослесхоза), площадь лесных земель, в том числе занятых лесными насаждениями, в РФ составляет 770 млн га.

Закон о "лесной амнистии" вступил в силу 11 августа 2017 года. Его задачей стало устранение противоречий между границами земельных участков граждан и лесного фонда. Ранее руководитель подведомственного Рослесхозу "Рослесинфорга" Игорь Мураев сообщал, что Рослесхоз в 2018 году уточнил границы для 150 млн га леса в РФ. Он отмечал, что внесение границ в реестр позволит избежать самозахвата лесного фонда.