Власти Северной Осетии прогнозируют рост урожая зерновых в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии ожидают рост урожая зерновых на 5% в 2019 году, сообщили во вторник в правительстве республики.

"В этом году ожидаются хорошие урожаи зерновых - 60 центнеров с га. В прошлом году впервые за всю историю североосетинские аграрии собрали 762 тыс. тонн, в этом они планируют довести показатель до 800 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур", - сообщается на портале правительства по итогам встречи главы республики Вячеслава Битарова с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Казбеком Вазиевым.

Также отмечается, что аграрии впервые за последние годы не испытывают проблем с уборочной техникой - помимо аренды машин в соседних регионах, производители ежегодно при господдержке закупают новую технику.

По данным Минсельхоза республики, в животноводстве динамично развивается овцеводство. Так, в прошлом году поголовье овец удалось увеличить в два раза по сравнению с 2017 годом - до 31 тыс. голов. В этом году овцеводы планируют довести поголовье до 50 тыс.