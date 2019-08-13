ФАС оштрафовала банк "Открытие" на 700 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало банк "Открытие" на 700 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении УФАС.

Ранее в УФАС поступили обращения физлиц о получении рекламы без их предварительного согласия на нее. Кроме того, была выявлена реклама финансовых услуг банка без указания существенной информации, влияющей на сумму расходов по кредиту, что нарушает закон о рекламе, указывают в управлении.

"Московским областным УФАС России в отношении ПАО Банк "ФК Открытие" вынесены постановления о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях на общую сумму 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении УФАС.