Власти Иркутской области: новый региональный авиаузел нуждается в федеральных средствах

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Обновление Иркутского авиаузла, включающего аэропорты Иркутска и других городов области, необходимо для успешного развития региона. Для этого нужно привлекать федеральное финансирование, заявил во вторник глава Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

"Речь идет об объекте федерального значения, о перспективах интеграции востока России в мировую систему авиаперевозок. Поэтому если мы говорим об успешном развитии Иркутской области, о ее инвестиционной, туристической привлекательности, то строительство нового авиаузла - одна из стратегических задач, стоящих сегодня перед нами. <…> Только для того, чтобы рассчитывать на получение средств из федерального бюджета, необходимо представить четкий план, куда будет направлено это финансирование и для чего", - сказал Сокол на заседании комиссии Заксобрания региона по контрольной деятельности.

Он напомнил, что ранее на модернизацию аэропорта Иркутска в федеральном бюджете было предусмотрено 23 млрд рублей, однако в 2015 году аэропорт был передан в собственность региона и лишился федерального финансирования. По мнению главы Заксобрания, такой подход себя не оправдал, так как региону не удалось увеличить годовой пассажиропоток до запланированных 3 млн человек, в 2018 году этот показатель составил 2,2 млн человек (в 2015 году - 1,7 млн человек).

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области Юлия Махтина, выступившая на заседании, рассказала, что средств, которые аэропорт Иркутска зарабатывает самостоятельно, недостаточно для приведения в нормативное состояние взлетно-посадочной полосы - на это необходимо 10 млрд рублей.

Выступившие на заседании депутаты также рассказали о проблемах северных аэропортов Иркутской области. По словам главы комитета Заксобрания региона по собственности и экономической политике Николая Трифонова, предприятие-собственник аэропортов в Киренске и Ербогачене (север Иркутской области) проходит процедуру банкротства, однако предприятие находится в этом состоянии уже семь лет, и до окончания процедуры невозможно строительство новых зданий в рамках развития этих аэропортов. Еще одной проблемой депутаты назвали высокую стоимость авиабилетов на рейсы между удаленными городами региона и Иркутском.

Спикер Заксобрания области заявил на заседании, что готов организовать встречи с представителями федеральных структур для обсуждения вопросов финансирования Иркутского авиаузла.