Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,87% - до $60,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

В последний раз цена нефти находилась выше $60 за баррель 6 августа 2019 года.

Несмотря на рост котировок нефти, рубль по-прежнему находится в минусе к основным валютам. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже торгуется на 0,21% выше уровня закрытия предыдущих торгов - 65,54 рубля, курс евро составляет 73,36 рубля, что соответствует уровню закрытия сессии в понедельник.