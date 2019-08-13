"Транснефть" перечислила еще €600 тыс. за некачественную нефть "Укртранснафте"

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Транснефть" выплатила украинскому оператору магистральных нефтепроводов компании "Укртранснафта" еще около €600 тыс. частичной компенсации за поставки некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба". Об этом ТАСС сообщили в украинской компании.

"Укртранснафта" получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганический соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - сообщили в компании. Ранее украинская сторона сообщала о перечислении компенсации в размере €2,3 млн. При этом на уточняющий вопрос в пресс-службе "Укртранснафты" подтвердили, что российская сторона осуществила дополнительную выплату еще в размере около €600 тыс. и что это не окончательный размер компенсации.

В Киеве ранее сообщали, что из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод "Дружба" транзит этого вида топлива по украинскому участку приостанавливался с 25 апреля по 11 мая этого года. Кроме того, транзит приостанавливался с 17 мая по 21 мая в связи с необходимостью предоставления европейским контрагентам дополнительного времени на подготовительные мероприятия. Отмечается, что новых случаев поставок некачественной нефти зафиксировано не было.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словению. Белорусские НПЗ из-за недостаточного объема чистой нефти были вынуждены снизить загрузку. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.

19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Прокачка топлива по участку, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена и возобновилась 20 июня.