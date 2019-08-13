Reuters: телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom достигли соглашения об условиях слияния

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom достигли соглашения об условиях повторного слияния. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, на каждую акцию Viacom придется 0,59 акции CBS, что обусловлено незначительным снижением стоимости акций Viacom при закрытии торгов 9 августа. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что акционеры медиахолдинга смогут рассчитывать на 59-60% акций CBS. Издание отмечало, что если сделка состоится, то объединенный медиахолдинг будет включать в себя такие компании, как MTV, Nickelodeon, кино- и телестудию Paramount, а также обзаведется сетью вещания CBS.

Владельцы компании National Amusements, контролирующие почти 80% акционерного капитала CBS Corp и Viacom, ранее настаивали на их слиянии. Viacom и CBS Corp ранее являлись одной компанией, но после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами.