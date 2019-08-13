Трамп рассчитывает на изменение позиции Китая по закупкам продовольствия у США

ТАСС, 13 августа. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник надежду на то, что Китай изменит свою позицию и выполнит обещание о начале крупных закупок американской сельскохозяйственной продукции.

"Как обычно, Китай заявил, что он осуществит "большие" закупки у наших прекрасных американских фермеров, - написал Трамп в своем Twitter. - До сих пор они не сделали, о чем заявляли. Возможно, будут изменения!"

Во вторник офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщил, что Соединенные Штаты отложат до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из КНР. В числе этих товаров - мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторая обувь и одежда.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышения ввозных пошлин на эти товары.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.