{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Трамп рассчитывает на изменение позиции Китая по закупкам продовольствия у США

Ранее офис официального представителя США на торговых переговорах сообщил, что Вашингтон отложит до 15 декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая

ТАСС, 13 августа. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник надежду на то, что Китай изменит свою позицию и выполнит обещание о начале крупных закупок американской сельскохозяйственной продукции.

"Как обычно, Китай заявил, что он осуществит "большие" закупки у наших прекрасных американских фермеров, - написал Трамп в своем Twitter. - До сих пор они не сделали, о чем заявляли. Возможно, будут изменения!"

Во вторник офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщил, что Соединенные Штаты отложат до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из КНР. В числе этих товаров - мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторая обувь и одежда.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышения ввозных пошлин на эти товары.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
Торговая война
США отложат введение пошлин на некоторые китайские товары до 15 декабря
Американская администрация также намерена исключить ряд категорий товаров из списка на введение 10-процентных пошлин на основании соображений, связанных с защитой здоровья и национальной безопасности
Читать полностью