Матовников: Моздок и "Мамисон" должны стать точками развития Северной Осетии

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Главными точками экономического роста Республики Северная Осетия - Алания должны стать возрождение сельского хозяйства в Моздокском районе и развитие курорта "Мамисон". Такое мнение во вторник на встрече с участниками молодежного форума "Машук" высказал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Все-таки основное направление для меня - это восстановление Моздока как сельскохозяйственного региона, потому что Моздок всегда кормил Владикавказ. Сейчас там (в Моздоке - прим. ТАСС), к сожалению, плохая ситуация, мы должны сделать все, чтобы люди не уезжали, чтобы развивалось сельское хозяйство", - отметил полпред.

Еще одной точкой роста он видит проект всесезонного курорта "Мамисон" в Алагирском районе. "Я думаю, что все, что будет связано с ним, надо включать", - сказал Матовников, отвечая на вопрос участницы форума из Северной Осетии о перспективах развития региона.

Кроме того, по его словам, в республике могут быть созданы небольшие производства. "Мы работаем над тем, чтобы РЖД совместно с Минпромторгом поработало над восстановлением вагоноремонтного завода", - добавил полпред.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В этом году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на нем будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.