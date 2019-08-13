Суд Киева отклонил жалобу ВЭБ и разрешил выставить Проминвестбанк на продажу

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации ВЭБ.РФ на действия украинского государственного исполнителя, связанные с реализацией на бирже акций Проминвестбанка, который является украинской "дочкой" российского госбанка. Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Закрыть производство по жалобе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на действия главного государственного исполнителя отдела принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины", - сказано в определении.

Российская сторона просила суд признать противоправными действие госисполнителя в части "реализации ценных бумаг на фондовой бирже" - акций Проминвестбанка. Указанное определение может быть оспорено в Верховном суде в течение 15 дней.

Государственный исполнитель выставил пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% на "Фондовой бирже ПФТС" (Первая фондовая торговая система). На торги выставлены более 5 млрд акций банка, аукцион назначен на 28 августа. Указанный пакет акций ранее был взыскан украинской стороной, его стартовая стоимость составляет 532,1 млн гривен ($20 млн).

Ранее издание "Лига" сообщало со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что три компании заявили о готовности приобрести акции Проминвестбанка. Речь идет о "Кредитном учреждении "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева, а также о финансовых компаниях "Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанных с экс-главой "Альфа-Банка" (Украина) Андреем Волковым.

ВЭБ.РФ считает незаконным аукцион по продаже акций Проминвестбанка на Украине и сообщил, что обжалует эти действия в украинских судах разных инстанций, а также в международном арбитраже. Ранее ВЭБ.РФ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине относительно Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.