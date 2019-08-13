IT-компания "Техносерв АС" обжалует решение арбитража о начале процедуры банкротства

Ранее Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства (наблюдение) в отношении IT-компании "Техносерв АС". Согласно картотеке арбитражных дел, заявителем выступает ООО "Управляющая компания "Сибэнергомаш", третьим лицом выступает САУ СРО "Дело". По данным суда, заявление о признании должника банкротом было принято в конце февраля 2019 года. Сумма исковых требований составляет порядка 2 млрд рублей.

"Введение в отношении ООО "Техносерв АС" процедуры наблюдения стало следствием сделок, заключенных Алексеем Ананьевым и его менеджментом в 2015 году, а также выработанной ими юридической позиции при рассмотрении этого вопроса в судах первой инстанции в 2017-2018 гг. Новый менеджмент, который приступил к управлению в декабре 2018 года, был поставлен в сложные условия, когда совокупность предъявленных к компании требований превосходила возможности их удовлетворения. "Техносерв" будет добиваться всестороннего рассмотрения дела всеми доступными правовыми способами. Мы планируем обжаловать вынесенное судебное решение", - сообщили в пресс-службе.

При этом в компании отмечают, что "Техносерв АС" является только одним из юридических лиц, входящих в "Группу компаний Техносерв", поэтому сложившаяся ситуация не окажет негативного влияния на группу в целом и на ее положение на рынке. "Техносерв" сохранил команду профильных экспертов и обладает накопленными за годы деятельности опытом и компетенциями, а также наработанными отношениями с партнерами. Группа компаний продолжает участвовать в реализации комплексных инфраструктурных проектов и активно работает над укреплением своих позиций на рынке", - заключили там.

В июле 2019 года газета "Ведомости" сообщала, что Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора "Группы Техносерв". Еще 49,99% акций "Техносерва", принадлежащих Ананьеву, с лета 2018 года находятся в залоге у банка ВТБ. В декабре 2018 года банк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права распоряжения этой долей, - сообщало издание. - Среди них - право голосовать долей, продавать ее или передавать. Таким образом, Ананьев потерял фактический и формальный контроль над "Техносервом", отмечала газета.

"Техносерв" - крупнейший российский системный интегратор, основан в 1992 году. До 2018 года компанией владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. После санации принадлежавшего им Промсвязьбанка Ананьевы объявили о разделе активов - 100% "Техносерва" тогда достались Алексею Ананьеву.