МИД России надеется, что компании Danone и PepsiCo не будут дискриминировать крымчан

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. МИД РФ надеется, что российские подразделения компаний Danone и PepsiCo не будут дискриминировать жителей Крыма, принимая решение о приеме на работу. Об этом говорится в размещенной во вторник записи на странице российского дипведомства в Facebook.

В министерстве отметили, что, по словам участников проходящего в Солнечногорске всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", эти компании в России отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма.

"Хочется надеяться, что в данном случае речь не идет о попытке дискриминации российскими подразделениями транснациональных компаний Danone и PepsiCo граждан нашей страны по территориальному или по любым другим принципам", - отметили в МИД.

"В этой связи хотели бы вновь напомнить, что в марте 2014 года в результате свободного волеизъявления крымчан Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации, - обратили внимание в дипведомстве. - Дипломы высших учебных заведений, расположенных в Республике Крым, безусловно, обладают таким же статусом, как и аналогичные документы об образовании, выданные любыми другими вузами нашей страны. Их программы и методики обучения соответствуют самым высоким российским и международным стандартам". В МИД добавили, что выпускники крымских вузов - "это прекрасные молодые специалисты высокой квалификации, знания и навыки которых по достоинству оценены на предприятиях и в компаниях в самых разных отраслях экономики".