В Роскосмосе прокомментировали данные о средней зарплате в 396 тыс. рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сведения о средней заработной плате в 2018 году в размере 396 тыс. рублей касаются только московского офиса Роскосмоса. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Ранее был опубликован ее годовой отчет за прошлый год, согласно которому, "среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год - 382 тыс. рублей, за 2018 год - 396 тыс. рублей". При этом зарплата и премии основного управляющего персонала, согласно опубликованным данным, в прошлом году составили более 557 млн рублей. В 2017 году этот показатель составил более 529 млн рублей.

"Это касается только сотрудников московского офиса", - уточнили ТАСС в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством РФ, материальную помощь сотрудникам и налоги.

В отчете уточняется, что количество работников московского офиса Роскосмоса составляло в прошлом году 609 человек, в 2017 году - 550 человек.

Средняя численность работников госкорпорации и входящих в нее организаций в 2018 году составила 189,5 тыс. человек, из них 55% мужчины и 45 % женщины. Средний возраст работников Роскосмоса и подведомственных организаций по итогам прошлого года составил 45,1 года. "Средняя заработная плата работников госкорпорации "Роскосмос" и организаций госкорпорации по итогам 2018 года составила 59,7 тыс. рублей", - отмечается в документе.

Доходы руководства Роскосмоса

Ранее сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2018 году 29,5 млн рублей (госкорпорацию он возглавил 24 мая, до этого занимал пост вице-премьера РФ). Его первый заместитель Максим Овчинников задекларировал доход в размере 11,226 млн рублей, еще один первый замглавы госкорпорации Юрий Урличич - 12,842 млн рублей. Исполнительные директора госкорпорации Сергей Крикалев и Александр Лопатин заработали в 2018 году 30,98 млн рублей и 10,932 млн рублей соответственно, еще один исполнительный директор Роскосмоса Олег Фролов задекларировал доход в размере 15,2 млн рублей.