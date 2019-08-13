"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами в двух городах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ограничит доступы в бизнес-залы Магнитогорска и Архангельска клиентам с золотыми картами. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" с 15 августа меняет правила доступа участников Золотого уровня программы "Аэрофлот бонус" в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска, - отмечается в сообщении компании. - Проход в залы ожидания повышенной комфортности будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса Бизнес, и владельцам карт Платинового уровня. Владельцам карт Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом, будут автоматически начислены 3 000 миль".

Изменение условий правил доступа в залы повышенной комфортности обоснованно экономической целесообразностью, отмечается в сообщении.

Источник, близкий к "Аэрофлоту" пояснил, что средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе. В Европе затраты авиакомпании на обслуживание одного пассажира составляют в среднем от €25-40, а в небольших региональных аэропортах РФ - в среднем в 5-7 тыс. рублей.

"При этом затраты "Аэрофлота" не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг, что подтверждается опросами пассажиров, - сказал источник агентства. - "Аэрофлот" продолжит анализировать свои затраты на предоставление этих услуг в тех аэропортах, где их стоимость дороже, чем в Европе".