Белоруссия предложила странам ЕАЭС раскрыть стандарты производства продуктов питания

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Госстандарт Белоруссии предложил странам, входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обязать производителей продуктов питания раскрывать стандарты производства. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Госстандарт Белоруссии предложил странам - участницам ЕАЭС обязать производителей пищевой продукции указывать на упаковке данные о документе, в соответствии с которым она произведена и может быть идентифицирована. Ведомство предложило коллегам по ЕАЭС учесть этот пункт в плане разработки технических регламентов и внести поправки в ТР ТС [технический регламент Таможенного союза] "Пищевая продукция в части ее маркировки", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас производители молока, молочной и масложировой продукции в обязательном порядке должны указывать данные о стандартах, которые разрабатывают сами производители или специальные организации - технических условиях производства (ТУ) и стандартах организации (СТО), а остальные компании указывать эти данные не обязаны, предоставляют их добровольно. Если предложение Госстандарта Белоруссии будет принято, покупатели смогут узнать, на основе каких стандартов изготовлена продукция и ознакомиться с соответствующими документами.

По данным газеты, в Минсельхозе РФ поддержали инициативу белорусского ведомства и отметили, что вопрос будет вынесен на рассмотрение коллегии ЕЭК в установленном порядке.