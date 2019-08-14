Трутнев считает эффективной реализацию участков для аквакультуры через электронные торги

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Электронные торги по реализации участков под аквакультуру доказали свою эффективность. Такое мнение высказал журналистам в среду вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Участки под аквакультуру продаются. Их цена возросла в три раза за счет того, что они продаются на электронных торгах. Этот механизм эффективен, он работает, мы увеличиваем количество участков. Опыт получился полезным и правильным, поэтому мы его будем распространять", - сказал Трутнев после серии совещаний во Владивостоке по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока.

Распределение участков под выращивание морепродуктов и рыб с помощью электронных аукционов было введено в России в этом году. Всего к 2021 году при помощи этой системы в Дальневосточном федеральном округе планируется ввести в обращение 100 тыс. га акватории. По оценке экспертов, это позволит привлечь порядка 10-15 млрд рублей инвестиций в рыбоводческую отрасль.