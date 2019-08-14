Mercedes отзывает в России 944 автомобиля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России 944 пикапа Х-класса, реализованных с февраля по апрель 2018 года, сообщил Росстандарт.

На отзываемых транспортных средствах "будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкция по эксплуатации кунга, а также при необходимости обновлено электронное руководство по эксплуатации".

В документации будут уточнены особенности функционирования системы ESP при установленном на грузовую платформу кунге, а также при активации блокировки дифференциала заднего моста.