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Mercedes отзывает в России 944 автомобиля

Речь идет о пикапах Х-класса, реализованных с февраля по апрель 2018 года. Будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля
Mercedes X-Class EPA/CYRIL ZINGARO
Описание
Mercedes X-Class
© EPA/CYRIL ZINGARO

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России 944 пикапа Х-класса, реализованных с февраля по апрель 2018 года, сообщил Росстандарт.

На отзываемых транспортных средствах "будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкция по эксплуатации кунга, а также при необходимости обновлено электронное руководство по эксплуатации".

В документации будут уточнены особенности функционирования системы ESP при установленном на грузовую платформу кунге, а также при активации блокировки дифференциала заднего моста.

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