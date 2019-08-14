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Сбербанк: средний платеж клиента по ипотеке в четыре раза выше планового

Как отметили в организации, благодаря этому в банке заметно выросло количество досрочных погашений кредитов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка в среднем ежемесячно направляют на погашение ипотеки в четыре раза больше средств, чем необходимо по плану выплат. Об этом говорится в исследовании банка о рынке потребительского кредитования.

"Важный фактор уверенности в кредитоспособности заемщиков - высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам - в 2,3 раза", - отмечают в банке. Так, 15-летний кредит в среднем гасят за семь лет, а трехлетние потребкредиты - за два года. "Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения", - добавили в Сбербанке.

В этой связи аналитики банка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита, так как она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов благодаря политике Банка России.

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