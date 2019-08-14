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ФАС оштрафовала производителя "Коркунов" за нарушение закона о рекламе

Сумма штрафа - 100 тыс. рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламное утверждение "Коркунов - бренд №1" некорректным, а компанию "Одинцовская кондитерская фабрика" виновной в нарушении закона о рекламе и наложила штраф в 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"13 августа 2019 года ФАС России наложила на "Одинцовскую кондитерскую фабрику" штраф в размере 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу конфет "Коркунов", - сообщает ФАС.

В июне этого года комиссия антимонопольного ведомства установила, что утверждение "Коркунов - бренд №1" указывает на превосходство продукции этого производителя в сравнении с другими товарами. Однако важная информация о критериях такого сравнения является некорректной и вводящей в заблуждение потребителей, поскольку была выполнена мелким, нечитаемым шрифтом, занимала лишь 6% площади кадра и демонстрировалась всего в течение 2 секунд.

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