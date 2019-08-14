Строительство терминала G в Шереметьево может начаться в 2024 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Строительство терминала G в аэропорту Шереметьево может начаться в 2024 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков.

"Думаю, да", - ответил он на вопрос о том, начнется ли строительство терминала в 2024-2025 годах.

Топ-менеджер заявил, что проект терминала сейчас находится на стадии разработки.

В данный момент в Шереметьево реконструируется терминал С1, который входит в северный терминальный комплекс. После ввода его в эксплуатацию в начале 2020 года его объединят с терминалом B. Затем начнется модернизация терминала С2.

Ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево перенесен на конец 2020 года, добавил Папков. "В конце 2020 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.