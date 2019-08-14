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В АТОР рассказали об увеличении стоимости летнего отдыха россиян

При этом на ряде направлений цены снизились в разгар летнего сезона, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Цены на отдых для россиян этим летом в среднем увеличились на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"При этом мы видим, что цены не очень выросли. Если брать среднюю цену по рынку, то изменения по отношению к прошлому году - рост примерно на 9-10%, это средняя цифра по всем направлениям", - сказала она.

При этом есть направления - Турция, некоторые курорты Краснодарского края, Кипр, Болгария, на которые цены снизились в разгар летнего сезона в августе, сообщила Ломидзе.

В АТОР также отметили сохраняющуюся тенденцию к переходу туристов из среднего ценового сегмента в бюджетный. Кроме того, наблюдается тенденция к экономии: российские туристы сокращают продолжительность отдыха с традиционных двух недель до 8-10 дней, берут меньше экскурсий на отдыхе и предпочитают варианты размещения, где услуги по максимуму включены в стоимость путевки, добавила Ломидзе.

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БолгарияКипрТурция
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