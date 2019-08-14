Слушания по аресту "Нафтогазом" активов "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Слушания по делу об аресте "Нафтогазом Украины" активов "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь, говорится в отчете российского газового холдинга по РСБУ.

5 июня 2018 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" предпринимает действия по аресту активов холдинга на территории Нидерландов. В частности, 30 мая 2018 года Окружным судом Амстердама был наложен арест на принадлежащие ПАО "Газпром" акции BSPC, являющейся оператором газопровода "Голубой поток", а также на погашение задолженности нидерландских компаний группы перед ПАО "Газпром" (средства остаются в распоряжении этих компаний).

В Нидерландах НАК "Нафтогаз Украины" 17 сентября 2018 года подала ходатайство о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. Слушания по этому делу запланированы на декабрь 2019 года.