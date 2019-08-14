Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

ТАСС, 14 августа. Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

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Согласно его данным, по итогам второго квартала 2019 года долг по ипотеке в США вырос на $162 млрд и составил $9,4 трлн. Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2008 году в преддверии мирового финансового кризиса.

Как подчеркивается в докладе, задолженности по ипотечным кредитам составляют основную часть внутреннего американского долга, который теперь достигает $13,9 трлн. Банк указывает, что во втором квартале 2019 года в США увеличилась задолженность по кредитным картам и автокредитам, в то время как задолженность по кредитам на образование несколько сократилась.

Ранее экономисты отмечали, что одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал крах рынка ипотечных кредитов в США.