В Думе уточнили, что идея о запрете старых машин касается только коммерческого транспорта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рекомендации по отказу от эксплуатации старых транспортных средств, направленные в ряд министерств, касаются исключительно коммерческих машин, о личных автомобилях речи не идет. Об этом в среду заявила зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина, слова которой приводятся на сайте нижней палаты.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Когогина предложила ряду министерств, в частности, Минтрансу, проработать вопрос о запрете эксплуатации старых транспортных средств. По информации издания, предложения депутата поддержали крупнейшие российские автопроизводители - "КамАЗ", "Соллерс" и ГАЗ.

По словам Когогиной, в министерства и ведомства были направлены рекомендации прошедшего в конце июня круглого стола, на котором обсуждался вопрос использования автотранспорта в контексте реализации национального проекта "Экология". В рекомендациях была озвучена проблема загрязнения воздуха выхлопными газами устаревшего транспорта. В Госдуме предлагают решить эту проблему путем оказания поддержки предпринимателям с устаревшим автопарком (льготный лизинг, кредиты, субсидирование) или введения повышенных налогов на старый коммерческий транспорт.

"Самое главное, что речь идет только о коммерческом транспорте. О личном транспорте речь не идет. Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу. Речь идет о коммерческих автомобилях, на которых зарабатывают деньги", - подчеркнула парламентарий.