Эксперт: итоги выхода "Роснано" из "Нанолек" - пример эффективности системы господдержки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Результаты реализации доли акционерного общества "Роснано" в уставном капитале фармкомпании "Нанолек", по итогам которой прибыль от сделки вдвое превысила объем инвестиций Роснано в проект, стали примером того, как должна работать система господдержки для компаний в фармотрасли и других сферах промышленности. Такое мнение высказал в среду ТАСС директор по аналитике RNC Pharma Павел Расщупкин.

Акционерное общество "Роснано" реализовало свою долю в размере 33,33% уставного капитала фармкомпании "Нанолек" в пользу текущих акционеров на сумму 2,35 млрд рублей, что вдвое превышает объем инвестиций в портфельную компанию, сообщила в среду пресс-служба УК "Роснано". Доходность по итогам выхода (показатель IRR) составила 8,6%, что соответствует средним значениям в регулируемых секторах здравоохранения. Компания "Нанолек" разрабатывает импортозамещающие лекарственные препараты в рамках федеральной целевой программы "Фарма-2020" и является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ.

"В первую очередь, это один из положительных примеров того, как должна работать система государственной поддержки не только фармпрома, но и промышленности в целом. Данная сделка окажет положительное влияние на инвестиционный климат в России и покажет потенциальным инвесторам, что подобные проекты - это хорошая возможность для создания и развития в стране своего бизнеса, особенно если он относится не только к категории наукоемких, но и социально значимых. Выход из капитала "Нанолека" ГК "Роснано" - значимый этап как для самой компании, так и для фармпрома в целом. Компания, доказавшая свою эффективность и получившая ценный опыт тесного сотрудничества с государством, имеет уже гораздо больше инструментов для дальнейшего развития, … это отличный пример для других фармкомпаний, которые ищут возможность для роста, создания и внедрения новых разработок", - сказал Расщупкин.

АО "Роснано" инвестировало в проект с момента создания компании в 2011 году, участвовав в строительстве производственного комплекса в Кировской области. До 2014 года компания получила 1,28 млрд рублей государственных вложений через "Роснано", общая сумма инвестиций в создание компании составила порядка 6 млрд рублей. Сегодня мощности завода позволяют выпускать до 4 млрд таблеток, 42 млн преднаполненных шприцев и 35 млн флаконов год. Штат компании составляет около 700 человек.

"Любой "выход" с положительной доходностью для государственного фонда - это позитивный результат. А для компании вернуть венчурные деньги практически по ставке рефинансирования - очень хорошая сделка", - сказал ТАСС управляющий партнер RBV Captial Алексей Конов.

"Нанолек"

"Нанолек" - 100-процентная "дочка" кипрской фирмы Nanolek Holding ltd, ее конечными бенефициарами являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. Компания является поставщиком вакцин для национального календаря профилактических прививок и обеспечивает локализацию инновационных препаратов. В 2018 году объем производства готовой лекарственной продукции на заводе в Кировской области составил 43 млн упаковок, что в шесть раз больше, чем в 2017 году.

По итогам 2018 года компания впервые вышла на чистую прибыль (217,3 млн рублей), а ее консолидированная выручка выросла в полтора раза и оценивается в 6,9 млрд рублей. В ближайшие пять лет "Нанолек" предполагает трехкратный рост выручки. Она сотрудничает с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser) в области трансфера технологий. На мощностях биомедицинского комплекса компании локализовано производство препаратов компании Merck для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Роснано

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.

Среди направлений инвестирования - электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии. Благодаря инвестициям Роснано на данный момент открыто 103 завода и R&D центра в 37 регионах России. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации.